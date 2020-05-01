«Еще на месяц»: Власти Японии задумались о продлении режима ЧС
Власти Японии намерены продлить режим ЧС, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, на месяц. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра страны Синдзо Абэ. Решение по этому поводу будет принято 4 мая.
Напомним, ранее кабмин Японии ввел режим ЧС, который действует до 6 мая. Несмотря на невысокий прирост числа новых случаев заражения, правительство высказало намерение не ослаблять карантинные меры, действующие на территории всей страны.
Между тем, ранее японские власти в связи с пандемией коронавируса приняли решение запретить въезд в страну из России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава японского правительства Синдзо Абэ. Выступая на очередном заседании штаба по противодействию эпидемии, он уточнил, что эти ограничительные меры начали действовать с 29 апреля.
Всего список, в который ранее вошли США, страны Европы, Южная Корея, а также Китай и страны Юго-Восточной Азии, насчитывает 87 государств. Меры безопасности при въезде для иностранных граждан в Японии будут действовать до конца мая.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил, что меры, предпринятые японскими властями, не имеют политического подтекста.
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