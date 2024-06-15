Reuters: Пентагон провел секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19

В период пандемии COVID-19 в Пентагоне велась кампания по дискредитации китайской вакцины Sinovac. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, таким способом американские военные попытались сократить влияние Китая в странах Юго-Восточной Азии. При этом отмечается, что наиболее активная кампания проводилась на Филиппинах.

Так, представители Пентагона пытались посеять сомнения в эффективности вакцины и другой помощи из КНР, в том числе, в поставках медицинских масок. Известно, что работа велась через фейковые страницы в соцсетях, где были опубликованы провокационные сообщения с призывами не верить китайским властям. А главным аргументом в публикациях было то, что коронавирус возник именно в Китае.