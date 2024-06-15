Reuters: Пентагон провел секретную кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19

В период пандемии COVID-19 в Пентагоне велась кампания по дискредитации китайской вакцины Sinovac. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, таким способом американские военные попытались сократить влияние Китая в странах Юго-Восточной Азии. При этом отмечается, что наиболее активная кампания проводилась на Филиппинах.

Так, представители Пентагона пытались посеять сомнения в эффективности вакцины и другой помощи из КНР, в том числе, в поставках медицинских масок. Известно, что работа велась через фейковые страницы в соцсетях, где были опубликованы провокационные сообщения с призывами не верить китайским властям. А главным аргументом в публикациях было то, что коронавирус возник именно в Китае.

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В издании добавили, что такая же кампания проводилась и в странах Центральной Азии и Ближнего Востока. Там американцы адаптировали ее под местные реалии, сообщив, что в вакцинах якобы содержится свиной желатин, что делает ее использование неприемлемым для мусульман.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в Европе и США до 40% граждан выступают против любой вакцинации, и этот тренд после COVID-19 также закрепился в России.

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ФОТО: соцсети / корреспондент Washington Post Юнус Паксой
ТЕГИ:КоронавирусПентагонВакцинаКитайСША

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