Reuters: МАГАТЭ осудила присутствие российских военных на Запорожской АЭС

По данным агентства, об этом говорится в проекте резолюции, который, по итогам поездки экспертов на станцию, подготовил совет управляющих агентства.

Отмечается, что в документе МАГАТЭ осудила «насильственные действия» России и призывает российскую сторону немедленно прекратить все действия на ЗАЭС и прочих ядерных объектах на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МАГАТЭ - очень ответственная организация и он доверяет её отчёту по ситуации на Запорожской АЭС.