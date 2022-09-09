Reuters: МАГАТЭ осудила присутствие российских военных на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудила присутствие сотрудников «Росатома» и российских военных на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Reuters.

В МАГАТЭ не могут определить, кто обстреливает ЗАЭС

По данным агентства, об этом говорится в проекте резолюции, который, по итогам поездки экспертов на станцию, подготовил совет управляющих агентства.

Отмечается, что в документе МАГАТЭ осудила «насильственные действия» России и призывает российскую сторону немедленно прекратить все действия на ЗАЭС и прочих ядерных объектах на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МАГАТЭ - очень ответственная организация и он доверяет её отчёту по ситуации на Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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