Reuters: МАГАТЭ осудила присутствие российских военных на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осудила присутствие сотрудников «Росатома» и российских военных на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Reuters.
По данным агентства, об этом говорится в проекте резолюции, который, по итогам поездки экспертов на станцию, подготовил совет управляющих агентства.
Отмечается, что в документе МАГАТЭ осудила «насильственные действия» России и призывает российскую сторону немедленно прекратить все действия на ЗАЭС и прочих ядерных объектах на Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МАГАТЭ - очень ответственная организация и он доверяет её отчёту по ситуации на Запорожской АЭС.
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