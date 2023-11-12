Reuters: ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников
Палестинское движение ХАМАС приняло решение приостановить переговоры с Израилем об освобождении заложников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Причиной приостановки переговоров назван удар израильской армии по больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Минздрав анклава заявил о гибели 39 недоношенных детей в инкубаторах.
Накануне израильские танки обстреляли больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа. В помещениях медучреждения укрылись более 14 тысяч человек, в основном женщины и дети.
С 7 октября в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли более 11 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи детей. Более 27 тысяч пострадали, отмечает «Радиоточка НСН».
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