Reuters: Бюджетный комитет Бундестага призвал Минфин одобрить помощь Украине

В Германии бюджетный комитет Бундестага призвал главу Минфина Йорга Кукиса одобрить дополнительные 3 миллиарда евро помощи Киеву, сообщает Reuters.

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Запрос был одобрен в бюджетном комитете парламента голосами оппозиции Христианских демократов и Свободных демократов. При этом отмечается, что правящая коалиция социал-демократов и партии «Зеленых» воздержалась.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждать возможность отправки на Украину европейских военных для обеспечения перемирия пока рано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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