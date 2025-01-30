Reuters: Бюджетный комитет Бундестага призвал Минфин одобрить помощь Украине

Запрос был одобрен в бюджетном комитете парламента голосами оппозиции Христианских демократов и Свободных демократов. При этом отмечается, что правящая коалиция социал-демократов и партии «Зеленых» воздержалась.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждать возможность отправки на Украину европейских военных для обеспечения перемирия пока рано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

