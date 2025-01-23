Бербок не исключила участие войск Германии в миссии после конфликта на Украине
23 января 202505:34
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила Frankfurter Allgemeine Zeitung, что не исключает участия вооруженных сил ФРГ в миссии после завершения конфликта вокруг Украины.
По ее словам, важно участие не только европейских, но и других стран, в том числе тех, с которыми Россия поддерживает хорошие отношения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины нужны сотни тысяч миротворцев Европы для обеспечения безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru