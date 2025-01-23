Бербок не исключила участие войск Германии в миссии после конфликта на Украине

По ее словам, важно участие не только европейских, но и других стран, в том числе тех, с которыми Россия поддерживает хорошие отношения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины нужны сотни тысяч миротворцев Европы для обеспечения безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

