Бербок не исключила участие войск Германии в миссии после конфликта на Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила Frankfurter Allgemeine Zeitung, что не исключает участия вооруженных сил ФРГ в миссии после завершения конфликта вокруг Украины.

Зеленский вновь призвал отправить войска на Украину

По ее словам, важно участие не только европейских, но и других стран, в том числе тех, с которыми Россия поддерживает хорошие отношения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украины нужны сотни тысяч миротворцев Европы для обеспечения безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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