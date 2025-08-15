Практика показала, что выпускать в прокат картину двух, пяти или двадцатилетней давности совершенно бесполезное дело, так как люди всегда смотрят на дату и понимают, что могут посмотреть фильм в интернете. Об этом НСН рассказал кинокритик Александр Шпагин.

В российских кинотеатрах впервые покажут британскую комедию про зомби-апокалипсис «Зомби по имени Шон» в честь её 20-летия. Кино 25 сентября выпустит компания «Иноекино». Премьера картины состоялась в 2004 году, фильм выиграл две номинации на премию «BAFTA», также вошел в двадцатку лучших фильмов с 1992 года по версии режиссера Квентина Тарантино. Шпагин напомнил, что идея показывать в РФ старые зарубежные фильмы не раз проваливалась.

«По-моему, совершенно бесполезно выпускать картину. Уже были какие-то попытки показать фильм даже пятилетней давности, они всегда проваливались. Люди, как смотрят на дату, не идут, потому что понимают, что можно посмотреть в интернете. В 2000-е и 2010-е были попытки сделать целые хабы из подобных фильмов, которые по каким-то причинам действительно не попали в наш прокат. Иногда, конечно, случается какое-нибудь чудо, как, например, с «Унесенными ветром» 1945-го года. Тогда в течение полутора месяцев стояла очередь на Новом Арбате от «Октября» до метро Арбатская. Но это было безумие. Так что по мне - это как повторный выпуск в прокат всех 12 серий «17 мгновений весны» в кинотеатрах», - рассказал он.

При этом кинокритик подчеркнул, что жанр и тематика давно знакомы россиянам и хорошо заходят у российской публики.

«Мы на этих зомби и вампиров так насмотрелись, что это уже наши родные братья. У нас скоро будет сниматься картина про зомби апокалипсис, уже запущено производство. То, что мы не делали практически ничего на эту тему, это наше упущение. Я, например, считаю, что «Реальные пацаны против зомби» - это шедевр. Так что наши люди спокойно выдерживают этот жанр. Плюс зомби очень легко сделать смешными. Так что комедия про зомби или хоррор - это все уже удобренная почва у нас», - подытожил он.

Ранее Шпагин рассказал НСН, что триллеры не слишком заходят российской аудитории, хотя в последнее время снимается все больше хорошего кино этого жанра.



