Кремль прокомментировал решение Пашиняна уйти в отставку

Днем ранее Пашинян заявил, что формально уйдет в отставку, чтобы провести в Армении внеочередные парламентские выборы.

«Во-первых, он же останется все-таки исполняющим обязанности, и потом это решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора... Они общались совсем недавно, о чем мы сообщали, поэтому контакты постоянные», — цитирует Пескова РИА Новости.

Согласно законодательству Армении, выборы могут быть назначены, если парламент дважды не сможет избрать нового премьер-министра после отставки действующего главы правительства. Таким образом, Пашинян сможет исполнять обязанности премьера.

