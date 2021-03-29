Кремль прокомментировал решение Пашиняна уйти в отставку
Намерение премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку не требует незамедлительного разговора с ним президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Днем ранее Пашинян заявил, что формально уйдет в отставку, чтобы провести в Армении внеочередные парламентские выборы.
«Во-первых, он же останется все-таки исполняющим обязанности, и потом это решение, которое было обнародовано, оно не требует незамедлительного разговора... Они общались совсем недавно, о чем мы сообщали, поэтому контакты постоянные», — цитирует Пескова РИА Новости.
Согласно законодательству Армении, выборы могут быть назначены, если парламент дважды не сможет избрать нового премьер-министра после отставки действующего главы правительства. Таким образом, Пашинян сможет исполнять обязанности премьера.
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