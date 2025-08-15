Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР»

Журналисты засняли главу внешнеполитического ведомства, когда тот выходил из машины и следовал в гостиницу в Анкоридже. Лавров был одет в белый свитер, на котором видны буквы «СССР», и черный жилет.

Глава МИД РФ в пятницу примет участие в саммите России и США на Аляске, пишет 360.ru. Здесь встретятся российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп, а также делегации двух стран.

