Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров появился на Аляске в одежде с надписью «СССР». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Известия».

Журналисты засняли главу внешнеполитического ведомства, когда тот выходил из машины и следовал в гостиницу в Анкоридже. Лавров был одет в белый свитер, на котором видны буквы «СССР», и черный жилет.

Глава МИД РФ в пятницу примет участие в саммите России и США на Аляске, пишет 360.ru. Здесь встретятся российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп, а также делегации двух стран.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АляскаМИД РФСергей Лавров

