Республиканцы раскритиковали Байдена за использование карточек с подсказками
Республиканцы обрушились на американского лидера Джо Байдена за использование карточек с подсказками на пресс-конференции, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Mail.
Теперь на карточках написаны и вопросы журналистов, которые были заранее согласованы. Как считают республиканцы, факт использования карточек делает Байдена непригодным для еще одного президентского срока.
Ранее Байден случайно показал шпаргалку, в которой были расписаны вопросы от журналистов.
Намерение американского лидера Джо Байдена переизбираться в 2024 году показывает окостенение политики США и свидетельствует об упадке глобального могущества государства, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru