Республиканцы раскритиковали Байдена за использование карточек с подсказками

Республиканцы обрушились на американского лидера Джо Байдена за использование карточек с подсказками на пресс-конференции, сообщают «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Опрос: около 70% республиканцев поддержали выдвижение Трампа

Теперь на карточках написаны и вопросы журналистов, которые были заранее согласованы. Как считают республиканцы, факт использования карточек делает Байдена непригодным для еще одного президентского срока.

Ранее Байден случайно показал шпаргалку, в которой были расписаны вопросы от журналистов.

Намерение американского лидера Джо Байдена переизбираться в 2024 году показывает окостенение политики США и свидетельствует об упадке глобального могущества государства, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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