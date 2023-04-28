Республиканцы раскритиковали Байдена за использование карточек с подсказками

Теперь на карточках написаны и вопросы журналистов, которые были заранее согласованы. Как считают республиканцы, факт использования карточек делает Байдена непригодным для еще одного президентского срока.

Ранее Байден случайно показал шпаргалку, в которой были расписаны вопросы от журналистов.

Намерение американского лидера Джо Байдена переизбираться в 2024 году показывает окостенение политики США и свидетельствует об упадке глобального могущества государства, сообщает «Радиоточка НСН».

