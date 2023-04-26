По словам профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна, сегодня США сталкиваются с серьезными внутренними и внешними проблемами. Он подчеркнул, что для решения таких проблем нужно «новое лицо».

Ранее Global Times заявило, что попытки США сохранить гегемонию не увенчаются успехом. Издание отметило, что Вашингтон держит союзников в «ежовых рукавицах», пытается сдержать Россию и Китай, а также ведет экономическое противостояние, сообщает «Радиоточка НСН».

