СМИ: Намерение Байдена переизбраться свидетельствует об упадке могущества США

Намерение американского лидера Джо Байдена переизбраться в 2024 году показывает окостенение политики США и свидетельствует об упадке глобального могущества государства. Об этом сообщила китайская газета Global Times.

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По словам профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна, сегодня США сталкиваются с серьезными внутренними и внешними проблемами. Он подчеркнул, что для решения таких проблем нужно «новое лицо».

Ранее Global Times заявило, что попытки США сохранить гегемонию не увенчаются успехом. Издание отметило, что Вашингтон держит союзников в «ежовых рукавицах», пытается сдержать Россию и Китай, а также ведет экономическое противостояние, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо Байден

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