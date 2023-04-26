СМИ: Намерение Байдена переизбраться свидетельствует об упадке могущества США
Намерение американского лидера Джо Байдена переизбраться в 2024 году показывает окостенение политики США и свидетельствует об упадке глобального могущества государства. Об этом сообщила китайская газета Global Times.
По словам профессора Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдуна, сегодня США сталкиваются с серьезными внутренними и внешними проблемами. Он подчеркнул, что для решения таких проблем нужно «новое лицо».
Ранее Global Times заявило, что попытки США сохранить гегемонию не увенчаются успехом. Издание отметило, что Вашингтон держит союзников в «ежовых рукавицах», пытается сдержать Россию и Китай, а также ведет экономическое противостояние, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru