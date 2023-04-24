Опрос: около 70% республиканцев поддержали выдвижение Трампа

Около 70% поддерживающих Республиканскую партию американских избирателей выступают за выдвижение бывшего лидера США Дональда Трампа на пост президента на предстоящих в 2024 году выборах, сообщает NBC по итогам результатов опроса.

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68% республиканцев считают политика единственным достойным претендентом. Они уверены, что обвинения в адрес бывшего главы Белого дома носят политизированный характер. Против выдвижения Трампа высказались 26% респондентов.

В целом 60% избирателей от обеих партий заявили, что Трампу не следует участвовать в президентской гонке.

Ранее Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине после победы на президентских выборах, сообщает «Радиоточка НСН».

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