Редакции американских газет призвали немедленно освободить Гершковича
Крупнейшие американские СМИ призвали освободить арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Редакции выпустили совместное заявление. К нему присоединились Bloomberg, Politico, The New York Times и The Washington Post.
Лефортовский суд Москвы в четверг, 30 марта арестовал Гершковича. По данным СМИ, он собирал информацию о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса в Свердловской области.
Президент США Джо Байден призвал Москву немедленно освободить корреспондента. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что освобождение корреспондента стало приоритетом. По ее словам, делом занимается вся администрация Байдена, передает НСН.
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