Редакции американских газет призвали немедленно освободить Гершковича

Редакции выпустили совместное заявление. К нему присоединились Bloomberg, Politico, The New York Times и The Washington Post.

Лефортовский суд Москвы в четверг, 30 марта арестовал Гершковича. По данным СМИ, он собирал информацию о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса в Свердловской области.

Президент США Джо Байден призвал Москву немедленно освободить корреспондента. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что освобождение корреспондента стало приоритетом. По ее словам, делом занимается вся администрация Байдена, передает НСН.