Редакции американских газет призвали немедленно освободить Гершковича

Крупнейшие американские СМИ призвали освободить арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

СМИ: журналист WSJ интересовался работой предприятий ОПК на Урале

Редакции выпустили совместное заявление. К нему присоединились Bloomberg, Politico, The New York Times и The Washington Post.

Лефортовский суд Москвы в четверг, 30 марта арестовал Гершковича. По данным СМИ, он собирал информацию о работе предприятий оборонно-промышленного комплекса в Свердловской области.

Президент США Джо Байден призвал Москву немедленно освободить корреспондента. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что освобождение корреспондента стало приоритетом. По ее словам, делом занимается вся администрация Байдена, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШААрестСМИ

Горячие новости

Все новости

партнеры