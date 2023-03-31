Белый дом: для Байдена освобождение арестованного в России журналиста стало приоритетом
31 марта 202318:19
Освобождение арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича сейчас для президента США Джо Байдена стало приоритетом.
Об этом заявила пресс-секретарь главы Белого дома Карин Жан-Пьер, передаёт ТАСС.
По её словам, делом американского журналиста сейчас занимается вся президентская администрация.
Ранее, как сообщала НСН, журналиста WSJ Эвана Гершковича суд арестовал по делу о шпионаже.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru