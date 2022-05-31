РЭБ России помешала разведке беспилотника НАТО над Чёрным морем

Система радиоэлектронной борьбы российских Вооруженных сил России помешала беспилотному летательному аппарату НАТО вести разведку над акваторией Чёрного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

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Стратегический беспилотник Североатлантического альянса приблизился к побережью Крыма, чтобы вести разведывательную деятельность в отношении российских объектов в интересах Вооруженных сил Украины.

Однако комплексы радиоэлектронной борьбы установили помехи радиотехническим датчикам летательного аппарата.

Как сообщалось ранее, Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавить российские беспилотники разработки компании ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») из-за защищенного радиоканала связи.

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Фото: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:КрымНАТОБеспилотники
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