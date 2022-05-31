РЭБ России помешала разведке беспилотника НАТО над Чёрным морем

Стратегический беспилотник Североатлантического альянса приблизился к побережью Крыма, чтобы вести разведывательную деятельность в отношении российских объектов в интересах Вооруженных сил Украины.

Однако комплексы радиоэлектронной борьбы установили помехи радиотехническим датчикам летательного аппарата.

Как сообщалось ранее, Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавить российские беспилотники разработки компании ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») из-за защищенного радиоканала связи.

