Начальник войск РЭБ предупредил о прослушке телефонов спецслужбами НАТО
Спецслужбы НАТО уже сегодня подключаются к абонентам сотовой связи, прослушивая их разговоры и при необходимости осуществляя блокировку. Об этом заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в беседе с «Красной звездой».
По словам генерал-лейтенанта, спецслужбы используют ложные базовые станции, к которым принудительно подключают абонентов, отмечает РЕН ТВ.
«При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений», — подчеркнул Ласточкин.
Начальник войск РЭБ рассказал, что решением этой проблемы занимаются ученые. Специалисты разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации, с помощью которой можно найти ложную базовую станцию и заблокировать канал утечки информации, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 348 / сут.
Умерли
373 тыс.+254 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+21 853 / сут.
- В ДНР сообщили об артобстреле Донецка украинскими войсками
- Армения начала оплачивать российский газ рублями
- Японский эксперт предрек конец гегемонии доллара из-за отключения России от SWIFT
- СМИ: Два американских конгрессмена посетили Киев
- В Пентагоне не увидели попыток России перекрыть поставки оружия на Украину
- Начальник войск РЭБ предупредил о прослушке телефонов спецслужбами НАТО
- Словения отменила требование об обязательном ношении масок
- Фонд Андрея Первозванного доставит к Пасхе Благодатный огонь из Иерусалима
- Совместный сервис такси «Ситимобил» и «ВКонтакте» приостановит работу с 15 апреля
- ВС Израиля атаковали провинцию Дамаск в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru