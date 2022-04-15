Начальник войск РЭБ предупредил о прослушке телефонов спецслужбами НАТО

По словам генерал-лейтенанта, спецслужбы используют ложные базовые станции, к которым принудительно подключают абонентов, отмечает РЕН ТВ.

«При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений», — подчеркнул Ласточкин.

Начальник войск РЭБ рассказал, что решением этой проблемы занимаются ученые. Специалисты разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации, с помощью которой можно найти ложную базовую станцию и заблокировать канал утечки информации, пишет Газета.ру.

