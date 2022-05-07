Источник: Украинские военные не могут подавить российские беспилотники
Украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавить российские беспилотники разработки компании ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») из-за защищенного радиоканала связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Специальная защищенная линия связи разведывательных беспилотных аппаратов, а также барражирующих боеприпасов разработки ZALA AERO концерна "Калашникова" позволяет выполнять полеты в районах действия украинских систем РЭБ. Пока не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя за счет воздействия средств радиоэлектронной борьбы Украины», — отметил собеседник агентства.
Беспилотники ZALA используют подразделения Росгвардии, в рамках спецоперации на Украине дроны используются для обнаружения позиций противника и корректировки артиллерийского огня.
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