Источник: Украинские военные не могут подавить российские беспилотники

«Специальная защищенная линия связи разведывательных беспилотных аппаратов, а также барражирующих боеприпасов разработки ZALA AERO концерна "Калашникова" позволяет выполнять полеты в районах действия украинских систем РЭБ. Пока не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя за счет воздействия средств радиоэлектронной борьбы Украины», — отметил собеседник агентства.

Беспилотники ZALA используют подразделения Росгвардии, в рамках спецоперации на Украине дроны используются для обнаружения позиций противника и корректировки артиллерийского огня.

