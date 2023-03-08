Вирусолог: эпидемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению
Пандемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.
При этом, по его словам, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты коронавируса, которые могут привести к повышенной заражаемости. В настоящее время в мире наблюдается определенное снижение заболеваемости и летальности.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о завершении пандемии коронавируса рано, вирус уже демонстрировал свое «коварство».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- СМИ: конгрессмен Маккарти встретится с главой Тайваня
- Депутаты призвали запретить повышать цены на цветы 8 марта
- Вирусолог: эпидемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению
- СМИ: в России стартовали продажи активированных iPhone
- Байден и Макрон обсудили поддержку Киева
- Психиатр-нарколог призвал отказаться от алкоголя на 8 Марта
- Под Тюменью столкнулись две легковушки и трактор
- Шольц: Конфликт на Украине будет длиться долго
- Пушков прокомментировал новую версию взрывов на «Северных потоках»
- «Челси» обыграл «Боруссию», выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru