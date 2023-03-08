Вирусолог: эпидемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению

Пандемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению, сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

В США назвали неокончательной версию о лабораторной утечке коронавируса

При этом, по его словам, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты коронавируса, которые могут привести к повышенной заражаемости. В настоящее время в мире наблюдается определенное снижение заболеваемости и летальности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о завершении пандемии коронавируса рано, вирус уже демонстрировал свое «коварство».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры