Вирусолог: эпидемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению

При этом, по его словам, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты коронавируса, которые могут привести к повышенной заражаемости. В настоящее время в мире наблюдается определенное снижение заболеваемости и летальности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о завершении пандемии коронавируса рано, вирус уже демонстрировал свое «коварство».

