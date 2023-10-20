«Разумная инвестиция»: Байден просит помочь Израилю на фоне ударов по базам США
Президент США Байден заявил, что запросит у конгресса средства для Украины и Израиля. Между тем Израиль фактически готов начать наземную операцию в Газе, а американцы получают удары по своим базам в Сирии и Ираке.
Президент США Джо Байден обратился к американскому народу насчет поддержки Украины и Израиля. Он заявил, что мир находится в переломном моменте, и принимаемые сейчас решения определят будущие десятилетия.
«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, - это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», - сказал Байден.
Американский лидер заявил, что направит в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом он указал, что не хочет, чтобы американская армия воевала с российской. Байден подчеркнул, что планов отправлять американских военных на Украину нет.
Кроме того, по словам президента, помощь Вашингтона покажет, что Израиль сильнее, чем когда-либо. При этом он отметил, что израильские власти не должны быть «ослеплены яростью», а решение конфликта может лежать в двугосударственности Израиля и Палестины.
Таким образом, это было второе экстренное обращение Байдена за время президентства. Оно длилось порядка 15 минут. Фон – крайне сложный: Израиль фактически готов начать наземную операцию в Газе, а американцы получают удары. Беспилотники и ракеты прилетели по базе США в Сирии (эт-Танф), американскую военную базу «Айн-эль-Асад» в Ираке обстреляли из «Града», а американский эсминец в Красном море сбил две ракеты из Йемена.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 октября выложил видео с подписью «Мы с воинами и мы готовы!». К чему именно, пояснил министр обороны Израиля Йоав Галлант: он сообщил военным у границы, что «скоро» может последовать приказ войти в сектор Газа.
«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри… Приказ поступит», - приводит Times of Israel слова министра.
Так, конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС нарастает. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 19 октября сообщила, что за сутки нанесла удар по сотням объектов ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин 18 октября призвал стороны к переговорам. При этом глава государства также настаивает на создании независимой Палестины.
«Нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», - сказал Путин.
Ряд экспертов и аналитиков считают, что конфликт может перерасти в масштабную войну с участием других стран. Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН отмечал, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет нарастать. По его словам, он может закончиться большой ирано-израильской войной.
«Война будет нарастать предсказуемо. Закончится ли она большой ирано-израильской войной, никто не знает. Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу. Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок… Тогда Израиль войдет в историю не один, а с большим количеством соседей, в первую очередь тех, кто на него наезжает. Иран в этой системе первый. Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте. Тогда все началось с того, что эрцгерцога Франца Фердинанда пристрелил студент», - сказал Сатановский.
Ранее, 19 октября, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на пресс-конференции перед вылетом из Джидды заявил, что регион Ближнего Востока находится в состоянии, подобном пороховой бочке. По его словам, существует вероятность взрыва и выхода ситуации из-под контроля. Амир Абдоллахиан подчеркнул, что Иран надеется как можно скорее увидеть «прекращение военных преступлений» против жителей Газы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуснуллин поручил Минпромторгу ужесточить требования к детским креслам
- Фолк-рок-группа «Мельница» выпустила свой девятый альбом
- Водолазкин рассказал о съёмках Кустурицой фильма по роману «Лавр»
- Евро упал ниже 102 рублей впервые с 28 сентября
- Московские инвесторы начали строительство 66 социальных объектов в текущем году
- Илон Маск потерял за сутки $16 млрд из-за падения акций Tesla
- ФСБ выявила 119 подпольных «оружейников» за два месяца по всей России
- Kan: Аббас отказался от переговоров с Байденом
- В Грузии разработали план на случай ядерной войны
- Lada, «Москвич» и Haval включили в список машин для использования госслужащими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru