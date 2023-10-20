«Разумная инвестиция»: Байден просит помочь Израилю на фоне ударов по базам США

Кроме того, по словам президента, помощь Вашингтона покажет, что Израиль сильнее, чем когда-либо. При этом он отметил, что израильские власти не должны быть «ослеплены яростью», а решение конфликта может лежать в двугосударственности Израиля и Палестины.

Таким образом, это было второе экстренное обращение Байдена за время президентства. Оно длилось порядка 15 минут. Фон – крайне сложный: Израиль фактически готов начать наземную операцию в Газе, а американцы получают удары. Беспилотники и ракеты прилетели по базе США в Сирии (эт-Танф), американскую военную базу «Айн-эль-Асад» в Ираке обстреляли из «Града», а американский эсминец в Красном море сбил две ракеты из Йемена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 октября выложил видео с подписью «Мы с воинами и мы готовы!». К чему именно, пояснил министр обороны Израиля Йоав Галлант: он сообщил военным у границы, что «скоро» может последовать приказ войти в сектор Газа.

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри… Приказ поступит», - приводит Times of Israel слова министра.

Так, конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС нарастает. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 19 октября сообщила, что за сутки нанесла удар по сотням объектов ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин 18 октября призвал стороны к переговорам. При этом глава государства также настаивает на создании независимой Палестины.

«Нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Во всяком случае, нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», - сказал Путин.