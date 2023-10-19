Работа Русских домов в Палестине и Израиле приостановлена

Русские дома в Израиле и Палестине временно закрылись из-за обострения обстановки. Об этом глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков сообщил РИА Новости.

По его словам, работа Домов будет возобновлена после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Примаков отметил, что сейчас на территории Израиля запрещено проводить любые культурные и массовые мероприятия.

Как отмечает RT, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новые удары по объектам военизированной ливанской шиитской организации «Хезболлы» в районе границы с Ливаном. Со стороны этой страны по приграничному израильскому кибуцу была выпущена противотанковая ракета.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале октября прокуратура Берлина прекратила расследования против Русского дома и Россотрудничества. Учреждения, в частности, подозревались в обходе санкций.

