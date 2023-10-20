Армия Израиля нанесла удары по объектам «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о нанесении новых ударов по объектам ливанской группировки «Хезболла».
Израильская армия нанесла удары в ответ на обстрел «Хезболлой» приграничных территорий противотанковыми снарядами. Поражены наблюдательные посты группировки, уточнили в ЦАХАЛ.
В четверг стало известно, что армия Израиля получила «зеленый свет» на наземную операцию в секторе Газа.
МИД Германии ранее призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан. С такой же рекомендацией выступило внешнеполитическое ведомство Великобритании, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru