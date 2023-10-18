Сатановский сравнил войну на Ближнем Востоке с началом Первой мировой

Накануне сообщалось, что при ударе по больнице в секторе Газа вечером 17 октября погибли 800 человек. Число жертв может увеличиться: на месте трагедии разбирают завалы. Власти Палестины и ХАМАС обвинили в ударе военных Израиля. В свою очередь израильский премьер Беньямин Нетаньяху и ЦАХАЛ обвинения отвергают и связывают «прилет» по больнице с неудачным пуском ракеты со стороны «Исламского джихада». Сатановский считает, что складываются все предпосылки для большой войны, в которую могут втянуться другие страны.

«Война будет нарастать предсказуемо. Закончится ли она большой ирано-израильской войной, никто не знает. Если этим закончится, то, вполне возможно, она выйдет на ядерную фазу. Организаторы всего этого безобразия могут аплодировать сами себе. Критический момент будет тогда, когда существование страны окажется под угрозой. Тогда, когда настанет время для ядерных бомбардировок… Тогда Израиль войдет в историю не один, а с большим количеством соседей, в первую очередь тех, кто на него наезжает. Иран в этой системе первый. Ни одна империя, которая начала Первую мировую войну, не осталась на карте. Тогда все началось с того, что эрцгерцога Франца Фердинанда пристрелил студент», - сказал Сатановский.

Комментируя обвинения Израиля и ХАМАС в отношении друг друга по поводу атаки на больницу Газы, Сатановский указал, что армия обороны Израиля обычно дает информацию «по стопроцентной верификации». При этом он подчеркнул, что будет проведено серьезное расследование с израильской стороны.

«Армия обороны Израиля, как правило, дает информацию по стопроцентной верификации. Там людей сажают в тюрьму за любые отклонения от реальности. Это однозначно будет предметом очень серьезного расследования со стороны израильских судебных органов. Поскольку страна сейчас расколота и вся судебная система действует против действующего премьер-министра и его правительства… То здесь будут рассматривать каждый миллиметр. Это будет вытащено на поверхность, никто никого не будет покрывать. Это знают все в Палестине, и на Западном берегу, и в Газе», - резюмировал он.

Сразу в нескольких странах вспыхнули протесты после удара по больнице в Газе. Издание Al Jazeera сообщило, что протесты начались в Тунисе, Иордании, Турции, Сирии, Иране и Ливане.