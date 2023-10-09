«Накроется медным тазом!»: Сатановский указал на маразм властей Израиля

Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны». Сейчас в конфликт вмешивается все больше участников, каждый из которых преследует свои цели. Сатановский заявил, что руководство Израиля сошло с ума как в прямом, так и в общеполитическом смысле.



«В Тегеране хотят, чтобы Израиля не было, говорят, что Израиль – страна одной бомбы, называют незаконным образованием и считают, что быть его не должно. Это все может кончиться ядерной войной, может, какой-то другой… Израиль обязательно кинут, как это было на протяжении почти всей истории Израиля, когда вообще Америка обратила на него внимание. Накроется все медным тазом! Израильское руководство впало в старческий маразм как в прямом смысле, так и в общеполитическом, как когда-то советское, как сейчас американское. Непрерывные войны заставляют Израиль собраться, но никто не сказал, что он еще не разложился изнутри. Каждый сходит с ума по-своему», - сказал собеседник НСН.

Ранее Сатановский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что большинство стран Персидского залива помогут Израилю растереть Газу в порошок.

