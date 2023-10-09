Сатановский: страны Персидского залива помогут Израилю уничтожить сектор Газа

Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны». Сейчас в конфликт вмешивается все больше участников, каждый из которых преследует свои цели. Сатановский выразил уверенность, что страны Персидского залива, за исключением Катара, негласно поддержат Израиль в уничтожении ХАМАС и сделают все возможное, чтобы в этом помочь, хотя их заявления на публике могут быть диаметрально противоположными.

«Братья-мусульмане» (запрещенная в России террористическая организация), к числу которых относится ХАМАС, в Египте захватили власть и удерживали ее в течение года. Потом египетская армия их свергла. До этого в Египте были запрещены «Братья-мусульмане», их казнили еще со времен короля. Только под давлением американцев их подпустили к выборам. В Персидском заливе ситуация следующая: Саудовская Аравия, Эмираты и все остальные страны Персидского залива, кроме Катара, считают «Братьев-мусульман» основной угрозой правящим династиям. В Катаре «Братья-мусульмане» взяты под крыло местным миром и его батюшкой, ведь именно в Катаре проживает человек, являющийся долгие десятилетия духовным лидером приспешников этого движения. Катар именно поэтому является одним из основных их спонсоров. Именно эта страна финансировала и «Братьев-мусульман», и исламское государство в Сирии под свержение режима Асада. Катар, вполне возможно, будет фыркать из-за атак на сектор Газа. Все остальные страны Персидского залива дадут Израилю возможность растереть Газу в порошок, просеять ее мелкую пыль и выкинуть в морские волны. При этом, они могут напоказ говорить: «Вот, как вы можете? Что же вы делаете?» Но на самом деле они окажут всю возможную помощь Израилю в уничтожении ХАМАСА, а также в физическом уничтожении его лидеров», - сказал собеседник НСН.

ХАМАС - палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа. Движение было основано в декабре 1987 года, вскоре после начала Первой палестинской интифады, на базе отделений египетской организации «Братья-мусульмане» и Палестинского исламского джихада в секторе Газа, признанных террористическими организациями в ряде стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

