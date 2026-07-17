СМИ: В Таиланде задержали россиян по делу о сделках с недвижимостью

Четыре гражданина России задержаны по делу о незаконном использовании подставных владельцев при операциях с недвижимостью в Таиланде. Об этом пишет газета The Nation.

Разбирательство связано с элитными жилыми комплексами в провинции Чонбури общей стоимостью более 5 млрд батов (примерно $154 млн). Недвижимость рекламировали на интернет-площадках как «русскую деревню».

Полиция провела обыски по 41 адресу в ходе расследования деятельности 33 компаний, которые подозреваются в обходе ограничений на владение землей и ведение бизнеса иностранцами. Правоохранители проверяют, использовались ли граждане Таиланда как номинальные акционеры для сокрытия зарубежного контроля над компаниями.

Ранее МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд, так как россияне могут попасть в поле зрения спецслужб США, пишет Ura.ru.

