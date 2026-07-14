Премьер-министра Украины Свириденко отправили в отставку

Депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в своём Telegram-канале заявила, что Свириденко станет главой офиса украинского президента Владимира Зеленского.

В настоящее время офис лидера страны возглавляет экс-глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). По информации Василевской-Смаглюк, он станет новым министром обороны.

Ранее политолог Иван Мезюхо допустил, что отставка Свириденко и других чиновников может свидетельствовать о подготовке к предстоящим президентским выборам на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

