Лут: Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге
17 июля 202609:59
Юлия Савченко
Минсельхоз ожидает в этом году хорошего урожая в России. Об этом рассказала глава ведомства Оксана Лут.
По словам министра, ведомство видит «очень хороший потенциал».
«У нас должны хорошо выстрелить южные регионы, в этом году было много влаги, юг должен дать в физике очень хорошие объемы», — цитирует Лут РИА Новости.
Ранее глава Минсельхоза рассказала, что экспорт зерна в сезоне с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го составит 60 млн тонн.
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