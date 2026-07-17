Лут: Минсельхоз ожидает в этом году хороший урожай, особенно на юге

Минсельхоз ожидает в этом году хорошего урожая в России. Об этом рассказала глава ведомства Оксана Лут.

По словам министра, ведомство видит «очень хороший потенциал».

«У нас должны хорошо выстрелить южные регионы, в этом году было много влаги, юг должен дать в физике очень хорошие объемы», — цитирует Лут РИА Новости.

Ранее глава Минсельхоза рассказала, что экспорт зерна в сезоне с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го составит 60 млн тонн.

