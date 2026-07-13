Политолог связал отставку премьера Украины с подготовкой к выборам

Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко и других чиновников может свидетельствовать о подготовке к предстоящим президентским выборам в стране. Об этом в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул политолог Иван Мезюхо.

По мнению эксперта, киевские власти связывают эти выборы с будущими переговорами и своеобразно к ним готовятся. Мезюхо выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский захочет провести молниеносную избирательную кампанию без соблюдения демократических процедур, поскольку в условиях честного голосования он потерпит поражение.

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Политолог подчеркнул, что накануне выборов Зеленскому необходимо избавиться от фигурантов дела Тимура Миндича и других коррупционеров, чьи имена могут всплыть в ходе разбирательств. К Свириденко, вероятно, уже накопились вопросы, поэтому ее убирают с важного поста, и аналогичная судьба может ждать других связанных с этим делом функционеров.

Также политолог обратил внимание на то, что при назначении Свириденко на пост премьера никого не смутила сложная ситуация в украинской энергетике. Эксперт добавил, что у нее никогда не было высоких профессиональных компетенций в сфере энергетики и энергоресурсов.

Между тем посол Украины в США Ольга Стефанишина собирается уйти в отставку по собственному желанию, а на ее место прочат Свириденко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Vadym Sarakhan / AP
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