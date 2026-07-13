Политолог связал отставку премьера Украины с подготовкой к выборам
Отставка премьер-министра Украины Юлии Свириденко и других чиновников может свидетельствовать о подготовке к предстоящим президентским выборам в стране. Об этом в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул политолог Иван Мезюхо.
По мнению эксперта, киевские власти связывают эти выборы с будущими переговорами и своеобразно к ним готовятся. Мезюхо выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский захочет провести молниеносную избирательную кампанию без соблюдения демократических процедур, поскольку в условиях честного голосования он потерпит поражение.
Политолог подчеркнул, что накануне выборов Зеленскому необходимо избавиться от фигурантов дела Тимура Миндича и других коррупционеров, чьи имена могут всплыть в ходе разбирательств. К Свириденко, вероятно, уже накопились вопросы, поэтому ее убирают с важного поста, и аналогичная судьба может ждать других связанных с этим делом функционеров.
Также политолог обратил внимание на то, что при назначении Свириденко на пост премьера никого не смутила сложная ситуация в украинской энергетике. Эксперт добавил, что у нее никогда не было высоких профессиональных компетенций в сфере энергетики и энергоресурсов.
Между тем посол Украины в США Ольга Стефанишина собирается уйти в отставку по собственному желанию, а на ее место прочат Свириденко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Украина и 9 стран Европы объявили о создании антибаллистической коалиции
- Финансист допустила замедление снижения ключевой ставки в России
- «Терпимость без эгоизма»: Как изменится герой Стоянова в ленте «На деревню дедушке 2»
- «Вредные разговоры»: Демограф обозначил опасности повышения возраста молодежи
- Минобороны: ПВО сбила 146 украинских БПЛА за 12 часов
- Российский хоккеист назвал главные преимущества Москвы перед Нью-Йорком
- Политолог связал отставку премьера Украины с подготовкой к выборам
- Врач рассказал о негативных последствиях употребления окрошки и арбуза
- Туроператоры усомнились в росте интереса россиян к Черногории
- Каллас: ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России