Политолог связал отставку премьера Украины с подготовкой к выборам

Политолог подчеркнул, что накануне выборов Зеленскому необходимо избавиться от фигурантов дела Тимура Миндича и других коррупционеров, чьи имена могут всплыть в ходе разбирательств. К Свириденко, вероятно, уже накопились вопросы, поэтому ее убирают с важного поста, и аналогичная судьба может ждать других связанных с этим делом функционеров.

Также политолог обратил внимание на то, что при назначении Свириденко на пост премьера никого не смутила сложная ситуация в украинской энергетике. Эксперт добавил, что у нее никогда не было высоких профессиональных компетенций в сфере энергетики и энергоресурсов.

Между тем посол Украины в США Ольга Стефанишина собирается уйти в отставку по собственному желанию, а на ее место прочат Свириденко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

