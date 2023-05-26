«В Вашингтоне хотят превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и разместить свои войска в Западной Украине», — подчеркнул Макгрегор.

По словам экс-советника, США хотят заморозить конфликт и в дальнейшем разделить страну. Макгрегор считает эти планы «бессмысленными». Полковник подчеркнул, что Россия не позволит осуществить такой сценарий.



Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы американских властей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

