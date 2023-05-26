Экс-советник Пентагона заявил, что США хотят превратить Украину в Корею
США хотят заморозить конфликт на Украине и разделить страну на две части, как Корею, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом эксперт заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«В Вашингтоне хотят превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и разместить свои войска в Западной Украине», — подчеркнул Макгрегор.
По словам экс-советника, США хотят заморозить конфликт и в дальнейшем разделить страну. Макгрегор считает эти планы «бессмысленными». Полковник подчеркнул, что Россия не позволит осуществить такой сценарий.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что сохранение Украины в качестве государства не входит в планы американских властей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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