Расчеты «Града» уничтожили скопление украинской пехоты в Курской области
Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» поразили скопление пехоты ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, военными были получены координаты украинской пехоты, пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории России. По бойцам ВСУ был нанесен удар залпом реактивных ракет, в результате чего подразделения украинской армии были уничтожены.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что ВСУ ослабили свои позиции на ключевых направлениях в зоне спецоперации и несут большие потери.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru