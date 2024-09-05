Расчеты «Града» уничтожили скопление украинской пехоты в Курской области

Расчеты реактивной системы залпового огня «Град» поразили скопление пехоты ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны России.

Офицер ВСУ заявил, что российские бойцы не позволяют ВСУ собираться в группы

По данным оборонного ведомства, военными были получены координаты украинской пехоты, пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории России. По бойцам ВСУ был нанесен удар залпом реактивных ракет, в результате чего подразделения украинской армии были уничтожены.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума заявил, что ВСУ ослабили свои позиции на ключевых направлениях в зоне спецоперации и несут большие потери.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУУкраинаРоссияСпецоперация

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