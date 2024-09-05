Путин заявил о больших потерях ВСУ и допустил обрушение фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабили свои позиции на ключевых направлениях в зоне спецоперации, они несут большие потери. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.

Офицер ВСУ заявил, что российские бойцы не позволяют ВСУ собираться в группы

По его словам, российские войска ускорили наступательные операции. Путин отметил, что группировка «Восток» только позавчера в один удар захватила треугольник семь на пять километров. Успехи есть и на Покровском направлении, указал президент.

Путин подчеркнул, что потери украинской армии чреваты разрушением фронта и могут привести к утрате боеспособности ВСУ, чего Россия и добивается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все больше людей хотят заключить контракт с Минобороны России для участия в спецоперации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Путин

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