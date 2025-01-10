Расчет FPV-дронов ликвидировал украинский танк в Курской области

Украинский танк был найден в лесополосе. Данные о нем были переданы ударным средствам, впоследствии техника была уничтожена.

Где именно был уничтожен танк, в оборонном ведомстве не уточнили.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 190 военнослужащих. По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 50 310 военнослужащих.

