Расчет FPV-дронов ликвидировал украинский танк в Курской области

Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» ликвидировал в Курской области танк ВСУ во время работы вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило Минобороны России.

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Украинский танк был найден в лесополосе. Данные о нем были переданы ударным средствам, впоследствии техника была уничтожена.

Где именно был уничтожен танк, в оборонном ведомстве не уточнили.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 190 военнослужащих. По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 50 310 военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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