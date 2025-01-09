Кроме того, целью российской армии стала украинская военная инфраструктура. В частности, российское дальнобойное оружие поразило цеха хранения и сборки украинских дронов.

Также за прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли удары по 163 районам сосредоточения военной техники и живой силы ВСУ, в частности, по местам дислокации иностранных наемников.

Ранее при помощи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» тульские десантники уничтожили украинские огневые точки в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

