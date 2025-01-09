Минобороны: Российская армия атаковала аэродромы ВСУ
Российские войска атаковали аэродромы ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Кроме того, целью российской армии стала украинская военная инфраструктура. В частности, российское дальнобойное оружие поразило цеха хранения и сборки украинских дронов.
Также за прошедшие сутки Вооруженные силы России нанесли удары по 163 районам сосредоточения военной техники и живой силы ВСУ, в частности, по местам дислокации иностранных наемников.
Ранее при помощи самоходных орудий 2С9 «Нона-С» тульские десантники уничтожили украинские огневые точки в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru