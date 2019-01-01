Рар: Европа и Россия сваливают друг на друга завершение войны в Донбассе

Один звонок Евросоюза в Киев способен остановить войну в Донбассе. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в фейсбуке. По мнению сенатора, от Брюсселя также зависит установление диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Однако вместо этого страны Европы продолжают и дальше вести санкционную войну против России.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что на Западе придерживаются диаметрально противоположного мнения – там считают, что только Москва могла бы прекратить кровопролитие в Донбассе.

«Влиятельные политики на Западе говорят, что только Москва может остановить кровопролитие на юго-востоке Украины. Москва должна дать команду сепаратистам или повстанцам, чтобы они не стреляли в украинцев. То есть все наоборот. Каждая сторона считает, что правда за ней», – констатирует политолог.

Собеседник НСН полагает, что Запад лукавит, когда говорит, что мяч только на стороне России, и она лишь своим давлением могла бы прекратить войну.

«У Европы есть свои рычаги на Киев: она дает ему деньги, кредиты. Европа давно мола бы сделать, чтобы произошла автономизация Донбасса и людям, которые там живут, было бы лучше. Получение этим регионом автономии – это ключевой момент в договоренностях. Когда в Донбассе будет автономия, тогда там будут выборы, появятся легитимные представители этого региона, которые будут вести прямые переговоры с Киевом. Киев от этого отказывается, хотя подписал это в Минском договоре. Запад мог бы многое сделать, чтобы Минские соглашения двинулись с мертвой точки. Брюссель мог бы нажать не только на Россию, но и на Украину», – считает Александр Рар.

Немецкий политолог выразил уверенность, что компромисс по Донбассу будет найден, когда президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся лично.

«Тогда можно будет говорить о прорыве. А так все остается, как последние пять лет: у одной стороны своя точка зрения, у другой – своя», – сказал эксперт.