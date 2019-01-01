Европе предрекли крах и гибель без «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу. Из-за этого Евросоюз не станет отказываться от реализации проекта. Об этом в интервью Deutschlandfunk заявил бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла. Он уточнил, что Европа в ближайшее время будет нуждаться в дополнительных объемах газа, поставка которого будет возможна за счет российского проекта. Пофалла подчеркнул, что, вопреки всем попыткам европейских стран помешать строительству газопровода, оно все-таки будет завершено.

Президент Российского газового союза Сергей Чижов в интервью НСН согласился со словами бывшего министра ведомства канцлера Германии Рональда Пофалла. По его словам, Евросоюз прекрасно понимает, что препятствовать реализации «Североного потока-2» невыгодно странам-участникам.

«Большинство стран, которые заинтересованы в проектах «Северный поток»-2 и «Турецкий поток», уже подтвердили свою готовность к участию. Они расценивают его реализацию как условие обеспечения энергетической безопасности и понимают, что американскими и прочими компаниями осуществляются поставки иного вида сырья», - заметил он.

В вопросе реализации «Северного потока-2 » не осталась без внимания Украина. По словам главы Центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского, после запуска проекта она может оказаться в бедственном положении.

«В случае реализации «Северного потока-2» энергоснабжение Украины может оказаться под вопросом, как и ее транзитные, прежде всего, возможности. Главный партнер Франции, Эмманюэля Макрона – Германия, Ангела Меркель. Она выступает в пользу строительства нефтепровода, несмотря на жесткие предупреждения со стороны Соединенных Штатов и лично Трампа. Меркель при этом постоянно оговаривается, что сохранение транзита через Украину является главным условием реализации «Северного потока-2». И Франция, как инициатор нормандского формата переговоров по Донбассу, безусловно, учитывает германскую позицию», - заявил собеседник НСН.