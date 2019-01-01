Европе предрекли крах и гибель без «Северного потока-2»
Эксперты и аналитики рассказали в эфире НСН, почему ЕС, несмотря на грмокие заявления, в действительности не будет мешать запуску трубопровода.
Газопровод «Северный поток-2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу. Из-за этого Евросоюз не станет отказываться от реализации проекта. Об этом в интервью Deutschlandfunk заявил бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла. Он уточнил, что Европа в ближайшее время будет нуждаться в дополнительных объемах газа, поставка которого будет возможна за счет российского проекта. Пофалла подчеркнул, что, вопреки всем попыткам европейских стран помешать строительству газопровода, оно все-таки будет завершено.
Президент Российского газового союза Сергей Чижов в интервью НСН согласился со словами бывшего министра ведомства канцлера Германии Рональда Пофалла. По его словам, Евросоюз прекрасно понимает, что препятствовать реализации «Североного потока-2» невыгодно странам-участникам.
«Большинство стран, которые заинтересованы в проектах «Северный поток»-2 и «Турецкий поток», уже подтвердили свою готовность к участию. Они расценивают его реализацию как условие обеспечения энергетической безопасности и понимают, что американскими и прочими компаниями осуществляются поставки иного вида сырья», - заметил он.
В вопросе реализации «Северного потока-2 » не осталась без внимания Украина. По словам главы Центра французских исследований Института Европы РАН Юрия Рубинского, после запуска проекта она может оказаться в бедственном положении.
«В случае реализации «Северного потока-2» энергоснабжение Украины может оказаться под вопросом, как и ее транзитные, прежде всего, возможности. Главный партнер Франции, Эмманюэля Макрона – Германия, Ангела Меркель. Она выступает в пользу строительства нефтепровода, несмотря на жесткие предупреждения со стороны Соединенных Штатов и лично Трампа. Меркель при этом постоянно оговаривается, что сохранение транзита через Украину является главным условием реализации «Северного потока-2». И Франция, как инициатор нормандского формата переговоров по Донбассу, безусловно, учитывает германскую позицию», - заявил собеседник НСН.
По словам руководителя фонда «Украинская политика» Константина Бондаренко, относительно строительства трубопровода сейчас ведется большая и серьезная игра. Эксперт пояснил НСН, что главная ее цель - не допустить Россию и Германию к ценообразованию поставок газа на территории Европы.
«Сегодня достаточно сильные позиции на Украине структур Натаниэля Ротшильда (швейцарский финансист британского происхождения, представитель династии Ротшильдов, - прим. НСН), который еще два года назад заявлял, что хотел бы взять в аренду украинскую газотранспортную систему. Добавьте к этому скандал в Австрии, который фактически сегодня деактуализирует Баумгартен, как мощный хаб, из-за которого невозможно нормальное функционирование того же самого “Северного потока”. Становится очевидным, что существует большая энергетическая игра, направленная на то, чтобы не допустить тандем Россия-Германия в ценообразование поставок газа на территории Европы», - объяснил он.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, что такая борьба с «Северным потоком-2» связана, в частности, с тем, что потребность ЕС в источниках газа растет с каждым годом все больше. Специалист напомнил, что ресурсы Европы ограничены и могут иссякнуть в ближайшее десятилетие.
«Конечно, ЕС не хочет зависеть только от российского газа, как это было какое-то время в начале газового альянса между ЕС и Россией. Поэтому Европа провозгласила принцип диверсификации закупки газа. По-прежнему российский газ будет закупаться в больших объёмах, где-то 30% от всего газа Европы, но ещё 20% будут брать у Норвегии, когда-то будет закупаться и американский сжиженный газ, когда подешевеет. Пока что Европа добывает и собственный газ, но это прекратится лет через десять, потому что ресурсы ограничены. Для этого “Северный поток”-2 и нужен», — заключил собеседник НСН.
Напомним, «Северный поток»-2 — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам). Пропускная способность двух ниток — 55 млрд кубометров газа в год.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что санкциями из-за «Северного потока»-2 США уподобляется Ирану.
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