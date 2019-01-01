Политолог: Киев не пойдет на диалог с Москвой без указки Вашингтона
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии рассказал НСН, почему Зеленский не выполнит условия для диалога с Россией, которые озвучил Путин.
Владимир Путин назвал условия для конструктивного диалога с Киевом. По словам российского лидера, это будет возможно, если новый президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, в том числе установите прямые контакты со своими соотечественниками в Донбассе и перестанет называть их сепаратистами. Еще одним условия Путин назвал выполнение минских соглашений украинской стороной. Об этом президент РФ рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщается на сайте Кремля.
Украина не пойдет на выполнение этих условий без указки извне, сообщил НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский (слушайте аудио).
«Я думаю, что и после выборов в Верховную раду маловероятно, что все эти условия будут выполнены. Судя по тому, как складывается расклад перед парламентскими выборами не похоже на то, что там будет большинство, которое это одобрит. Я думаю, что эти переговоры и решительный сдвиг могут произойти только в случае очень сильного внешнего давления на украинское руководство. Пока нет оснований рассчитывать на это. Я не вижу таких сигналов. Это должна быть внятная позиция Вашингтона и Брюсселя, хотя бы Берлина и Парижа, которая бы подтолкнула Киев к выполнению политической части минских соглашений. В отношении прекращения обстрелов я допускаю, что это будет реализовано», — сказал украинский политолог.
Напомним, что 26 июня началось разведение сил между ВС Украины и Народной милицией Луганской народной республики. Владимир Зеленский назвал это «первым небольшим успехом» и «шагом к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса». Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил в эфире НСН, что за первые полтора месяца Владимиру Зеленскому удалось сделать больше, чем его предшественнику Петру Порошенко за пять лет.
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