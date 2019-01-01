Политолог: Киев не пойдет на диалог с Москвой без указки Вашингтона

«Я думаю, что и после выборов в Верховную раду маловероятно, что все эти условия будут выполнены. Судя по тому, как складывается расклад перед парламентскими выборами не похоже на то, что там будет большинство, которое это одобрит. Я думаю, что эти переговоры и решительный сдвиг могут произойти только в случае очень сильного внешнего давления на украинское руководство. Пока нет оснований рассчитывать на это. Я не вижу таких сигналов. Это должна быть внятная позиция Вашингтона и Брюсселя, хотя бы Берлина и Парижа, которая бы подтолкнула Киев к выполнению политической части минских соглашений. В отношении прекращения обстрелов я допускаю, что это будет реализовано», — сказал украинский политолог.

Напомним, что 26 июня началось разведение сил между ВС Украины и Народной милицией Луганской народной республики. Владимир Зеленский назвал это «первым небольшим успехом» и «шагом к стабильному прекращению огня по всей линии разграничения, который произошел благодаря разблокировке минского процесса». Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв отметил в эфире НСН, что за первые полтора месяца Владимиру Зеленскому удалось сделать больше, чем его предшественнику Петру Порошенко за пять лет.

