Пять человек пострадали при повторном обстреле города Грайворон

Украинские войска вновь обстреляли город Грайворон (Белгородская область). В результате атаки пять человек получили ранения. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Отмечается, что одному из пострадавших потребовалось оперативное вмешательство — у него диагностированы проникающие осколочные ранения брюшной полости. Кроме того, госпитализирована еще одна пострадавшая. Еще троим местные жителям, получившим осколочные ранения, оказали амбулаторную помощь.

Кроме того, были повреждены четыре автомобиля, два частных домовладения, автотранспортное предприятие и коммерческий объект.

Ранее три человека погибли в результате обстрелов ВСУ Донецка и Горловки.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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