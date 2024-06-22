Три человека погибли при украинских обстрелах Донецка и Горловки
Три человека погибли в результате обстрелов ВСУ Донецка и Горловки, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, при обстрелах пострадали еще четыре человека.
Пушилин отметил, что украинская сторона совершила 16 обстрелов, выпустив 40 боеприпасов, Применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм (ракеты словацкого производства JROF-M), 227 мм (HIMARS, ракеты М26, М31, М30А1), ствольная артиллерия калибром 155 мм (в том числе кассетного типа), а также дроны-камикадзе.
Ранее мирный житель погиб после обстрела села Салтыково Белгородской области со стороны ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru