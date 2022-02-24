Пять человек погибли в результате крушения самолёта ВСУ в Киевской области

В сообщении говорится, что трагедия произошла в Киевской области между сёлами Жуковцы и Триполье Обуховского района. После падения воздушное судно, на борту которого находились 14 человек, загорелось.

Причины инцидента не называются.

Ранее начальник отдела следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Вадим Приймачок заявил, что следствие установило основные причины крушения самолёта Ан-26 вблизи города Чугуева в Харьковской области 25 сентября 2020 года.