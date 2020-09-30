Озвучены версии крушения Ан-26 под Харьковом

Технические неисправности и человеческий фактор могли привести к крушению самолёта Ан-26 в Харьковской области, заявил глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский. При этом вице-премьер Украины отметил, что рассматриваются все версии.

На своей странице в Facebook Уруский написал, что имели место технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор в различных его проявлениях. Также политик добавил, что окончание расшифровки бортовых самописцев АН-26 ожидается на этой неделе.