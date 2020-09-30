Озвучены версии крушения Ан-26 под Харьковом
Технические неисправности и человеческий фактор могли привести к крушению самолёта Ан-26 в Харьковской области, заявил глава правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы Олег Уруский. При этом вице-премьер Украины отметил, что рассматриваются все версии.
На своей странице в Facebook Уруский написал, что имели место технические неисправности, на которые наложился человеческий фактор в различных его проявлениях. Также политик добавил, что окончание расшифровки бортовых самописцев АН-26 ожидается на этой неделе.
По словам Уруского, не менее чем через две недели также ожидаются результаты ДНК-экспертизы, которая позволит идентифицировать тела погибших. По официальным данным, жертвами авиакатастрофы стали 26 человек. Кроме этого, проводятся судебно-медицинские экспертизы, изъяты документы по организации и проведению полётов, допрошены более 40 свидетелей.
Трагедия произошла 25 сентября возле города Чугуев в Харьковской области. Во время учебного полёта потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
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