ГБР Украины назвало причины авиакатастрофы в Харькове, в которой погибли 26 военнослужащих
Начальник отдела следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Вадим Приймачок заявил, что следствие установило основные причины крушения самолёта Ан-26 вблизи города Чугуева в Харьковской области 25 сентября 2020 года, сообщает ТАСС.
По его словам, на установление причин трагедии, унесшей жизни 26 военнослужащих Вооруженных сил Украины, следственной группе ГБР понадобилось менее восьми месяцев.
Приймачок отметил, что к катастрофе, помимо прочего, привели незаконное допущение к полётам в составе экипажа курсантов, которые не завершили соответствующую программу подготовки, непредоставление руководителем полётами практической помощи неподготовленному экипажу при отказе двигателя, а также систематическая организация полётов с большим, чем разрешено числом курсантов на борту и незаконные разрешения на полёты в ночное время без соответствующей квалификации командира экипажа.
Он добавил, что досудебным расследованием установлены шесть человек, совершивших уголовные правонарушения, в том числе командующий Воздушными силами ВС сил Украины.
Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, потербпел крушение вечером 25 сентября, сообщает RT. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил медалью «За военную службу Украине» 26 жертв крушения.
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