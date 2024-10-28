Пять беспилотников ВСУ уничтожили над Брянской областью

Российские системы ПВО ликвидировали пять беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Под Воронежем произошло возгорание на промпредприятии после падения БПЛА

По словам главы области, все сбитые летательные аппараты относились к БПЛА самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет.

Богомаз добавил, что на местах происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Губернатор выразил подразделениям ПВО благодарность за работу.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над российской территорией 21 беспилотник ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБрянская ОбластьВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры