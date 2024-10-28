Пять беспилотников ВСУ уничтожили над Брянской областью
Российские системы ПВО ликвидировали пять беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы области, все сбитые летательные аппараты относились к БПЛА самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет.
Богомаз добавил, что на местах происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Губернатор выразил подразделениям ПВО благодарность за работу.
Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над российской территорией 21 беспилотник ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru