Над регионами России сбили 21 украинский БПЛА
Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над территорией России 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.
Военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки c применением дронов самолетного типа прошедшей ночью.
«13 БпЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть над территорией Брянской области, один над территорией Воронежской области и один – над территорией Курской области», — указали в Минобороны.
Ранее силы ПВО подавили и уничтожили над регионами РФ 109 украинских беспилотников за сутки, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru