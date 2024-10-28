Над регионами России сбили 21 украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над территорией России 21 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны.

Военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки c применением дронов самолетного типа прошедшей ночью.

«13 БпЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть над территорией Брянской области, один над территорией Воронежской области и один – над территорией Курской области», — указали в Минобороны.

Ранее силы ПВО подавили и уничтожили над регионами РФ 109 украинских беспилотников за сутки, напоминает 360.ru.

