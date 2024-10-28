Под Воронежем произошло возгорание на промпредприятии после падения БПЛА
Беспилотник упал на промышленном предприятии в Воронежской области, возникло возгорание. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
По словам губернатора, накануне вечером в области нейтрализовали около десяти дронов. Повреждения зафиксировали на местном промпредприятии.
«Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов. Оперативные службы находятся на месте», — написал Гусев в Telegram-канале.
Позже глава региона сообщил, что пожар затронул здание и емкость, какую именно, не уточняется. В результате инцидента пострадал один человек, у него легкие ранения.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 26 беспилотников ВСУ в Брянской, Белгородской, Курской областях, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru