Под Воронежем произошло возгорание на промпредприятии после падения БПЛА

Беспилотник упал на промышленном предприятии в Воронежской области, возникло возгорание. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, накануне вечером в области нейтрализовали около десяти дронов. Повреждения зафиксировали на местном промпредприятии.

«Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов. Оперативные службы находятся на месте», — написал Гусев в Telegram-канале.

Позже глава региона сообщил, что пожар затронул здание и емкость, какую именно, не уточняется. В результате инцидента пострадал один человек, у него легкие ранения.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 26 беспилотников ВСУ в Брянской, Белгородской, Курской областях, напоминает 360.ru.

