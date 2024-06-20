Путина наградили в Пхеньяне высшей госнаградой КНДР

Президента России Владимира Путина наградили в Пхеньяне высшей госнаградой Северной Кореи – орденом Ким Ир Сена, сообщает РИА Новости.

Путина в КНДР угостили жареной бараниной и утиной печенью

Глава государства был отмечен за особые заслуги в развитии отношений Москвы и Пхеньяна.

Также северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан.

Ранее стало известно, что главу Минобороны России Андрея Белоусова и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вывели из зала в Пхеньяне из-за местных норм вежливости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ким Чен ЫнКНДРПрезидент РФВладимир Путин

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