СМИ: Белоусова и Лаврова вывели из зала в Пхеньяне из-за вежливости
Главу Минобороны России Андрея Белоусова и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова вывели из зала в Пхеньяне из-за местных норм вежливости, сообщает РБК со ссылкой на руководителя Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольгу Кеворкову.
По ее словам, нормы этикета в России и КНДР различаются. В Северной Корее российские чиновники столкнулись с непривычным для них подходом.
Отмечается, что в практике некоторых стран делегация входит только после первого лица.
Согласно кадрам с прямой трансляции, северокорейский чиновник попросил членов делегации РФ покинуть зал заседаний после того, как они начали занимать места за столом переговоров. Оказалось, сначала в зал заседаний должен войти лидер КНДР Ким Чен Ын.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru