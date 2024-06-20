СМИ: Белоусова и Лаврова вывели из зала в Пхеньяне из-за вежливости

По ее словам, нормы этикета в России и КНДР различаются. В Северной Корее российские чиновники столкнулись с непривычным для них подходом.

Отмечается, что в практике некоторых стран делегация входит только после первого лица.

Согласно кадрам с прямой трансляции, северокорейский чиновник попросил членов делегации РФ покинуть зал заседаний после того, как они начали занимать места за столом переговоров. Оказалось, сначала в зал заседаний должен войти лидер КНДР Ким Чен Ын.

