Путина в КНДР угостили жареной бараниной и утиной печенью

В частности, в меню вошли заливная утиная печень с трюфелями, салат из лангуста и рыбное ассорти. Также гостям подавали салат из овощей с сыром, жареную баранину и отварные морепродукты.

Кроме того, предлагались супы: куксу с говяжьей вырезкой и пюреобразный тхан из курицы с женьшенем и тыквой. В качестве десерта в меню значились шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. Плюс местные инсамовый чай и чай из арониий.

Ранее стало известно, что на встрече в РФ в сентябре 2023 года Владимира Путина и Ким Чен Ына угощали пельменями с камчатским крабом, салатом из утки с инжиром, антрекотом из мраморной говядины с запеченными овощами и ухой из белого амура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

