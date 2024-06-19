Путина в КНДР угостили жареной бараниной и утиной печенью
Гостям государственного приёма, организованного председателем КНДР Ким Чен Ыном в честь визита президента РФ Владимира Путина, предложили блюда корейской кухни. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, в меню вошли заливная утиная печень с трюфелями, салат из лангуста и рыбное ассорти. Также гостям подавали салат из овощей с сыром, жареную баранину и отварные морепродукты.
Кроме того, предлагались супы: куксу с говяжьей вырезкой и пюреобразный тхан из курицы с женьшенем и тыквой. В качестве десерта в меню значились шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. Плюс местные инсамовый чай и чай из арониий.
Ранее стало известно, что на встрече в РФ в сентябре 2023 года Владимира Путина и Ким Чен Ына угощали пельменями с камчатским крабом, салатом из утки с инжиром, антрекотом из мраморной говядины с запеченными овощами и ухой из белого амура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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