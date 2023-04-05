Путин оценил обстановку в новых российских регионах
5 апреля 202317:48
Обстановка в новых российских регионах по-прежнему остается напряженной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совбеза России. Трансляция встречи доступна на Telegram-канале пресс-службы Кремля.
Президент отметил, что украинские власти не щадят никого, продолжая совершать теракты и обстрелы.
Ранее Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru