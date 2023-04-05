Путин оценил обстановку в новых российских регионах

Обстановка в новых российских регионах по-прежнему остается напряженной. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания с постоянными членами Совбеза России. Трансляция встречи доступна на Telegram-канале пресс-службы Кремля.

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Президент отметил, что украинские власти не щадят никого, продолжая совершать теракты и обстрелы.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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