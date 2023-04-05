Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена изолироваться и открыта к диалогу со всеми странами, сообщает пресс-служба Кремля.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ПолитикаРоссияВладимир Путин

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