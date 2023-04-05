Путин потребовал жёстко пресекать пропаганду неонацистов в новых регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в новых регионах страны следует «повышать эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий», сообщает пресс-служба Кремля.

Путин призвал противостоять «всей мрази», пытающейся расколоть российское общество

На заседании Совета безопасности РФ он потребовал жёстко пресекать «пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей».

«Разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что обстановка в новых российских регионах по-прежнему остается напряжённой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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