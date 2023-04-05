Путин потребовал жёстко пресекать пропаганду неонацистов в новых регионах РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в новых регионах страны следует «повышать эффективность борьбы с криминальными схемами использования информационных технологий», сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании Совета безопасности РФ он потребовал жёстко пресекать «пропагандистскую, информационную агрессию неонацистов и их прозападных покровителей».
«Разоблачать ложь, провокации, подтасовки фактов, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что обстановка в новых российских регионах по-прежнему остается напряжённой, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru